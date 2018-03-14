اعتقال 7 فلسطينيين والاحتلال يقتحم الولجة ويعزل عزون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، حيث تم اعتقال 7 فلسطينيين بينهم أسير محرر، فيما اقتحام جنود الاحتلال قرية الولجة غرب بيت لحم، في الوقت الذي فرضوا طوقا عسكريا على بلدة عزون قضاء قلقيلية.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت سهل روجيب وبلدة روجيب وشارع القدس ونصبت حواجز طيارة، وتم رصد اقتحام منزل في بلدة روجيب يعود للصحافي عميد دويكات وعدة منازل في بلدة سالم بينها منزل الصحافي ناصر اشتيه في بلدة سالم. كما تم اعتقال محمد بدر حمادنة، عصيرة الشمالية، نابلس، طالب في جامعة النجاح.

في سياق متصل، اعتقلت الأسير المحرر طارق نايف العيسه (33 عاما) عقب مداهمة منزله في قرية صانور جنوب جنين. كما اعتقلت الشاب قسام نجم من بلدة سيريس بالقضاء.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلت خالد عبد العزيز جرادات ومحمد يحيى طحاينة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال احمد هيثم القواسمة، وابراهيم الزير من حرملة شرق بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم، وداهمت عدة منازل فيها.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة، تخللها إغلاق المدخل الرئيس، وتسيير دوريات راجلة في الأحياء والشوارع مع إطلاق قنابل مضيئة.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين وعبثوا بمحتوياتها في حارات الظهر، والسرج، والمسجد، إلى جانب عمليات تفتيش الأراضي والمناطق الجبلية.

إلى ذلك، عزلت قوات الاحتلال مساء يوم الثلاثاء بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية عن محيطها من القرى والبلدات.

وأفاد مواطنون بأن قوة عسكرية إسرائيلية أقامت حواجز عسكرية على مداخلها، مانعة المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وذكر أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وسيروا دورياتهم في شوارعها وأزقتها، وأقاموا حواجز طيارة داخلها وأخضعوا عددًا من المارة لتفتيش دقيق.

وأشاروا إلى أنهم داهموا عدة منازل وفتشوها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.