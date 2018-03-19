  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين قُرب رام الله

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 16:34

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين قُرب رام الله
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتدى مستوطنو "عادي عاد"، اليوم الإثنين، على مزارعين فلسطينيين، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأوضح عضو مجلس بلدي ترمسعيا سعيد طالب لـ"وفا"، أن مستوطني "عادي عاد" الجاثمة فوق أراضي ترمسعيا، هاجموا نحو 10 مزارعين أثناء عملهم بحراثة أرضهم، ورشقوهم بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال، الذين لم يحركوا ساكنا لصد هجوم المستوطنين.

ولفت إلى أن المزارعين تصدوا لهجوم المستوطنين، قبل أن يتدخل جنود الاحتلال ويجبرونهم على مغادرة أرضهم، رغم حصولهم على التنسيق من الجهات المختصة للدخول إلى أرضهم والعمل بها.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مزارعون فلسطينيون
#ترمسعيا
#رام الله
#الاحتلال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حماس والجبهة تبحثان سبل تطوير انتفاضة "القدس والحرية"
حماس والجبهة تبحثان سبل تطوير انتفاضة "القدس والحرية"

2018-03-19

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير معتصم رداد
نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير معتصم رداد

2018-03-19

سيطرة المستوطنين السياسية: "جائزة إسرائيل" للاستيطان
سيطرة المستوطنين السياسية: "جائزة إسرائيل" للاستيطان

2018-03-19

الأكثر قراءة

القدس: استشهاد فلسطيني ومقتل شرطي إسرائيلي بعملية طعن

القدس: استشهاد فلسطيني ومقتل شرطي إسرائيلي بعملية طعن

2018-03-18
كفرقاسم: جريمة قتل في وضح النهار

كفرقاسم: جريمة قتل في وضح النهار

2018-03-18
الفصائل تحذر من تصعيد الاحتلال والمقاومة تتأهب بغزة

الفصائل تحذر من تصعيد الاحتلال والمقاومة تتأهب بغزة

2018-03-18
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

2018-03-18
الاحتلال يعتقل منفذ عملية الطعن في مستوطنة

الاحتلال يعتقل منفذ عملية الطعن في مستوطنة "أريئيل"

2018-03-18