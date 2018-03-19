نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير معتصم رداد

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير معتصم رداد بدأ يعاني نقصا حادا في الدم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الاثنين، أن الأسير رداد (34 عاما) من بلدة صيدا في محافظة طولكرم، مصاب بمرض مزمن في الأمعاء يتسبب له بنزيف دائم، وارتفاع في ضغط الدم ودقات القلب، وصعوبة بالتنفس، ومشاكل في الأعصاب والعظام.

وأبلغ رداد محامي نادي الأسير خلال زيارته له في "عيادة معتقل الرملة"، أنه أجرى عدة فحوص في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي وما يزال ينتظر نتيجتها، وأنه أصيب بفيروس في يديه وقدميه نتيجة ضعف المناعة، ما تسبب له بانتشار بثور وآلام حادة في جسده."

يُذكرُ أن الأسير رداد محكوم بالسجن لمدة 20 عاما أمضى منها 12 عاما، ويعتبر من أصعب الحالات المرضية في "عيادة معتقل الرملة" وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية حثيثة.

ويقبع في "عيادة معتقل الرملة" 18 أسيرا، بينهم 6 أسرى مقعدون.