السجن 13 شهرا لطفلٍ فلسطينيّ واحتجاز متضامنين أجانب

حكمتْ محكمة سالم العسكرية على الطفل الفلسطيني الأسير، محمود حاتم أبو علي أيوب، والذي يبلغ من العمر 14 عاما، بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا.

وبيّنت مصادرُ فلسطينيّة أن المحكمة غرّمت الطفل بغرامة مالية قدرُها ثلاثة آلاف شيكل.

في السّياق، احتجزت قوات الاحتلال، ثلاثة مُتضامنين أجانب واقتادتهم لمستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.

وقالت الناشطة ميسر عطياني لـ"وفا"، إنه خلال مشاركة المتضامنين بفعالية حراثة وزراعة أراضٍ مهددة بالمصادرة، تعود لعائلتها في القرية، حضر مسؤول مستوطنة "عيلي" برفقة قوات الاحتلال، واعتدوا على المتضامنين الثلاثة وهم أميركيّان وفرنسيّ.