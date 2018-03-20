مستوطنون يقطعون أشجار زيتون معمرة في بيت لحم

قطع مستوطنون اليوم الثلاثاء، أشجار زيتون معمرة، في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، واستولوا عليها.

وأوضح ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية لـ"وفا"، أن مستوطني "بيت عاين" الجاثمة على أراضي مواطني الجبعة، قاموا بتقطيع 30 شجرة زيتون في منطقة "واد أبو زلطة" شرق القرية، تعود للمواطن محمد علي حمدان.

يُذكرُ أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين؛ باتت شبه يوميّة، إذ

اعتدى مستوطنو "عادي عاد"، أمس الإثنين، على مزارعين فلسطينيين، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأوضح عضو مجلس بلدي ترمسعيا سعيد طالب، أن مستوطني "عادي عاد" الجاثمة فوق أراضي ترمسعيا، هاجموا نحو 10 مزارعين أثناء عملهم بحراثة أرضهم، ورشقوهم بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال، الذين لم يحركوا ساكنا لصد هجوم المستوطنين.

وأشار الى أن القرية تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنهب الأرض وتجريفها لأطماع استيطانية.