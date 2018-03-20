  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون معمرة في بيت لحم

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 11:59

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون معمرة في بيت لحم
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قطع مستوطنون اليوم الثلاثاء، أشجار زيتون معمرة، في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، واستولوا عليها.

وأوضح ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية لـ"وفا"، أن مستوطني "بيت عاين" الجاثمة على أراضي مواطني الجبعة، قاموا بتقطيع 30 شجرة زيتون في منطقة "واد أبو زلطة" شرق القرية، تعود للمواطن محمد علي حمدان.

يُذكرُ أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين؛ باتت شبه يوميّة، إذ
اعتدى مستوطنو "عادي عاد"، أمس الإثنين، على مزارعين فلسطينيين، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأوضح عضو مجلس بلدي ترمسعيا سعيد طالب، أن مستوطني "عادي عاد" الجاثمة فوق أراضي ترمسعيا، هاجموا نحو 10 مزارعين أثناء عملهم بحراثة أرضهم، ورشقوهم بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال، الذين لم يحركوا ساكنا لصد هجوم المستوطنين.

وأشار الى أن القرية تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنهب الأرض وتجريفها لأطماع استيطانية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مستوطنون
#الاحتلال
#مزارعون فلسطينيون

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

110 من المستوطنين بينهم ضباط شرطة يقتحمون باحات الأقصى
110 من المستوطنين بينهم ضباط شرطة يقتحمون باحات الأقصى

2018-03-20

الاحتلال يُجري تدريبات بالذخيرة الحية جنوب نابلس
الاحتلال يُجري تدريبات بالذخيرة الحية جنوب نابلس

2018-03-20

مستوطنون يعتدون على تلاميذ جنوب الخليل
مستوطنون يعتدون على تلاميذ جنوب الخليل

2018-03-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء خماسينية الخميس

2018-03-19
عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ

عباس يتهم حماس بمحاولة الاغتيال ويصف فريدمان بـ"ابن الكلب"

2018-03-19
لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار

لاودر يهاجم سياسة نتنياهو ويحذر من انهيار "الدولة اليهودية"

2018-03-19
صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

صفقة ادعاء بملف جريمة قتل المربي حاج يحيى؟

2018-03-19
اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

اعتقالات بوزارة المعارف وشبهات فساد بـ 20 مليون شيكل

2018-03-19