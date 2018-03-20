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5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في برقين

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 14:47

5 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في برقين
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أُصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات تزامنت مع محاصرة قوات الاحتلال ووحداتها "المستعربة" لمنزل أحد الشبان واعتقاله في بلدة برقين غرب جنين.

وجرى نقلُ المصابين الخمسة إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين للعلاج.

و داهمت قوة من جيش الاحتلال بلدة برقين، وحاصرت منزل الشاب رامي محمد أحمد غانم "26 عاما" قبل أن تقوم باعتقاله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وُصفت بالعنيفة؛ بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المعدنية والرصاص الحي وقنابل الصوت.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إصابة فلسطينيين
#رصاص الاحتلالـ الاحتلال
#الرصاص المعدني المُغلّف بالمطاط
#جنين
#المستعربون
#برقين

من عرب 48

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