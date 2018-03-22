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الاحتلال يشرع بتحرير مخالفات سير للفلسطينيين بالضفة

تاريخ النشر: 22/03/2018 - 15:28

الاحتلال يشرع بتحرير مخالفات سير للفلسطينيين بالضفة
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه سيشرع وبالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية لفرض قوانين السير على طرقات الضفة الغربية وتحرير مخالفات للسائقين الفلسطينيين.

ويأتي إعلان الاحتلال إنفاذ قوانين السير لأول مرة بالضفة الغربية، ضمن القوانين التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي وتطلع الحكومة الإسرائيلية لفرض السيادة الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخطط الضم والتوسع.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الحملة التي تطبقها الشرطة العسكرية لأول مرة بالضفة الغربية تهدف إلى "محاربة حوادث الطرق وفرض القانون في كل ما يتعلق بمخالفات المرورية".

وأضاف أن عشرات سيارات الشرطة المكشوفة وغير المكشوفة ستشارك في الحملة التي ستستهدف بشكل خاص الطرقات التي شهدت حوادث سير كثيرة وقاتلة.

ولفت إلى أنه سيتم التأكيد على المخالفات الخطيرة مثل استخدام الهاتف الخليوي أو عدم استخدام حزام الأمان أو تجاوز السرعة ومخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة.

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ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الضفة الغربية
#الاحتلال
#فرض السيادة
#قوانين السير
#شرطة الاحتلال

من عرب 48

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