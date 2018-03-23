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إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 20:41

إصابة 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة
من المواجهات شرق جباليا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أصيب تسعة فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أحدهم بحالة "خطيرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في بيان، إن "تسعة فلسطينيين أُصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بالقرب من المناطق الحدودية لقطاع غزة وإسرائيل".

وأضاف القدرة أن الطواقم الطبية نقلت المصابين إلى مستشفيات القطاع، حيث وصف الأطباء جراح المصابين بـ"المتوسطة"، باستثناء إصابة واحدة وصفت بـ"الخطيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد متحدث الصحة الفلسطينية، بأن أربعة شبان أُصيبوا بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة.

وكان عشرات الشباب الفلسطينيين قد توجهوا ظهر اليوم، نحو السياج الأمني الحدودي بين غزة وإسرائيل، للاحتجاج على سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه مدينة القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجّين، الذين رشقوا قواته بالحجارة.

وزادت وتيرة الغضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ إعلان ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها في مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاحتلال الإسرائيلي
#غزة

من عرب 48

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