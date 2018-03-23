فتح معبر رفح ليومين

أعلنت مصر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، لمدة يومين بدءا من اليوم الجمعة، وفق مصدر رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن السلطات قررت فتح المعبر لعبور المساعدات والحالات الإنسانية.

ويأتي هذا القرار بعد نحو شهر من قرار مصر "بشكل مفاجئ" في 21 شباط/ فبراير الماضي، إغلاق المعبر بعد فتحه ليوم واحد، وفق بيان للسفارة الفلسطينية آنذاك.

وينفذ الجيش المصري منذ 9 شباط الماضي عملية عسكرية واسعة في البلاد، تشمل محافظة شمال سيناء المحاذية لحدود قطاع غزة.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ "الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

وتدير المعبر في الوقت الحالي حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمته مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من حركة حماس، تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.