الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفّة ويحتجز صحافيّين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد المواطن عمر الحموري لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله الواقع في حي الجامعة بمدينة الخليل واعتقلت نجله الشاب محمود (31 عاما)، بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

وأوضحت مصادر فلسطينيّة، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب كامل محمد كامل اقطيل (25 عاما) واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

في السّياق، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصور ومراسل تلفزيون فلسطين، وفتاة من قرية التوانة جنوب الخليل.

وأوضحت "وفا" أن قوات الاحتلال، احتجزت مصور ومراسل تلفزيون فلسطين ثائر فقوسة وعزمي بنات، والفتاة أروى أبو سرور (21عاما) من قرية التوانة جنوب الخليل داخل جيب عسكري في المنطقة، ولا زالت تحتجزهم حتى اللحظة.