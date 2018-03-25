الاحتلال يستهدف موقعا للمقاومة وأراضي المزارعين بدير البلح

أطلقت آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما أطلقت الرشاشات النار تجاه موقع رصد لسرايا القدس قرب ""موقع أبو صفية" شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف لأكثر من مرة صوب نقطة رصد تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي ذلك بعد عدة ساعات من قيام الطيران الحربي الإسرائيلي عند منتصف الليل، قصف موقعا للمقاومة الفلسطينية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة النار على طائرات الاحتلال التي حلقت شرق رفح.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف على جنوب قطاع غزة يأتي ردا على عملية التسلل عند حدود قطاع غزة عصر السبت.

وعقب الناطق باسم حركة المقاومة حماس فوزي برهوم على التصعيد الإسرائيلي بالقول إن "القصف الإسرائيلي على غزة الليلة يهدف إلى إرباك الساحة وإرهاب الناس لإفشال مسيرة العودة الكبرى".

وأكد في تصريح لوسائل الإعلام أن ذلك يعكس أزمة الاحتلال الحقيقية جراء إصرار الشعب على إفشال مخططات الاحتلال وانتزاع الحقوق الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت موقعا لكتائب القسام غرب رفح بخمسة صواريخ دون الإعلان عن وقوع إصابات.