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الخليل: مستوطنون يعتدون على راعي أغنام شرق يطا

تاريخ النشر: 25/03/2018 - 10:15

الخليل: مستوطنون يعتدون على راعي أغنام شرق يطا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

اعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على راعي أغنام بالضرب المبرح، أثناء رعيه أغنامه شرق توانيا في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور لـ"وفا"، أن مستوطنين من "ماعون" و"حافات ماعون" اعتدوا بالضرب المبرح على راعي الأغنام جمعة موسى ربعي "45 عاما"، ما أسفر عن إصابته بكسور ورضوض، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وأوضح مسؤول وحدة الكوارث في الهلال الأحمر ناصر قباجة، أن المصاب يعاني من كسور في قدمه اليسرى، وجروح في الرأس، ووصَفَ حالته بالمتوسطة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


من عرب 48

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