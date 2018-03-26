الاحتلال يحكم بالسجن الفعلي على الأسيرين بربري وهرماس

قضت محكمة الاحتلال في "عوفر" اليوم الإثنين، بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما، على الأسير محمد عيسى بربري، الذي يبلغ من العمر 29 عاما، فيما حكمت على الأسير سعيد أسامة هرماس، لمدة 14 عاما، وهو يبلغ من العمر 31 عاما، وفق أقوال محامي نادي الأسير أكرم سمارة.

وذكر المحامي سمارة أن الأسيرين بربري وهرماس وهما من محافظة بيت لحم اعتُقلا في الأول من أيار عام 2016، وتتهمهما سلطات الاحتلال بالمشاركة في عملية، علماً أنهما قضيا سابقاً سنوات في سجون الاحتلال.