الجرافات العسكرية تتوغل بالقطاع والقسام تتوعد الاحتلال

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليل، نقطتي رصد للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، فيما توعدت كتائب الشهيد عزالدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاحتلال، من مغبة استمرار عدوانه على قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان.

وقال المتحدث باسم الكتائب في بيان عمم على وسائل الإعلام إن العدو يتحمل مسؤولية أي تصعيد على القطاع.

وجاء ذلك ردا على استهداف الاحتلال لمواقع عسكرية تابعة للمقاومة، بذريعة إطلاق صواريخ من غزة تجاه الاحتلال بساعات متأخرة من ليل الأحد.

وفند أبو عبيدة ادعاءات الاحتلال، مؤكدا أن العدو "يكذب ويتخبط".

إلى ذلك، توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الاثنين لمسافة محدودة على الحدود الشرقية بين محافظتي رفح وخانيونس، وكذلك غربي بيت لاهيا بقطاع غزة.

وأفاد مواطنون بتوغل 6 جرافات عسكرية إسرائيلية عبر بوابة موقع "صوفا" العسكري لمسافة محدودة؛ وباشرت بأعمال تجريف بمحاذاة الشريط الحدودي.

وأشار شهود عيان إلى تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي لإسناد الجرافات المتوغلة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

كما أفاد شهود عيان بتوغل محدود لخمس جرافات إسرائيلية، انطلاقًا من "بوابة زكيم" شمالي غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت مرصدا للمقاومة شمال قطاع غزة، بعد إطلاق القبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية أطلقت داخل القطاع ضمن مناورات القسام.

ودوّت صافرات الإنذار في الجنوب والبلدات المحيطة بقطاع غزة، إثر إطلاق النيران في المناورة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه:" قصفت ودمر المدفعية الإسرائيلية نقطتي مراقبة تابعة لحماس ردا على إطلاق الرشاشات الثقيلة بشكل خطير، والتي أدت لإطلاق صفارات الإنذار وصواريخ القبة الحديدية ولم يطلق أي صواريخ تجاه جنوب البلاد".

وحمل الجيش حركة حماس مسؤولية ما يحدث من تطورات، واعتبر الأمر خطير وهدد بأنه سوف يرد بقسوة على كل اختراق يحدث.

وكانت إسرائيل زعمت أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت وابلا من الصواريخ أطلقت من غزة، لكنه تبين في وقت لاحق أن "القبة الحديدية" عملت خلال المناورات العسكرية دون أن يتم إطلاق صواريخ من غزة.

وأطلقت كتائب القسام صباح الأحد مناورات "التحدي والصمود" الدفاعية حيث اشتركت فيها غالبية قواتها مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة.