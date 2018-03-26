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تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 16:45

تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أعلن رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، أنه تم بعد ظهر اليوم تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بعد توفر الكميات اللازمة من الوقود لتشغيلها.

وبيّن ملحم لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ظهر اليوم الإثنين، أن هذه الكميات من الوقود أعادت تشغيل التوربينة الأولى في محطة التوليد لتشغيل الكهرباء ببرنامج الـ 6 ساعات وصل؛ مشدّدا على أن السبب الرئيسي لتوقف المحطة ونقص الوقود هو ضعف الجباية.

وأوضح أنه في حال تم تصويب أوضاع الجباية فإن هذا الأمر سيساهم في تشغيل التوربينتين الثانية والثالثة مبينا أن ما يتم جبايته هو 20 مليون شيكل من أصل 60 مليونا، كاشفا عن وجود فئات لا تدفع ما عليها من مستحقات كالبلديات وعدد من التنظيمات و37 ألف موظف.

وكشف ملحم أنه لا يتم تحويل أي شيء مما يتم جبايته في غزة لخزينة الدولة وأن ما يُحول فقط هو لتسديد أثمان الكهرباء ويقدر بـ 10 ملايين شيكل، مشددا على ضرورة فرض الجباية على الجميع دون استثناء.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#سلطة الطاقة
#غزة
#كهرباء غزة
#توليد الكهرباء

من عرب 48

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