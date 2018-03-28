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الاحتلال يستولي على خيام لمزارعين غرب بيت لحم

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 18:01

الاحتلال يستولي على خيام لمزارعين غرب بيت لحم
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خمس خيام لمزارعين في بلدة نحالين، غرب بيت لحم .

وأفاد نائب رئيس بلدية بيت لحم، هاني فنون لـــ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقُها مركبة شحن، اقتحمت منطقة "عين فارس" غرب البلدة، وازالت الخيام، التي نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لدعم المزارعين، واستولت عليها وانسحبت من المكان .

وبيّن أن مربي الأغنام كانوا يستخدمون هذه الخيام كمأوى للمواشي، في إطار الجهود التي تبذلها البلدية وهيئة مقاومة الجدار، لتعزيز صمود المواطنين في تلك المنطقة، التي تتعرض لمضايقات وانتهاكات يومية على يد الاحتلال ومستوطنيه.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الاحتلال
#خيالم الفلسطينيين
#يعتدي
#مواشي الفلسطينيين

من عرب 48

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