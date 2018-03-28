الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح الليلة والتشييع غدا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الارتباط الفلسطيني اليوم الأربعاء، أنها ستسلم جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا، الليلة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي عمّمته اليوم، أنه سيتم نقل جثمان الشهيد السراديح بعد استلامه من قبل الارتباط الفلسطيني الى مستشفى أريحا الحكومي، على أن تتم عملية التشييع غدا الخميس في مسقط رأسه مدينة أريحا.

واستشهد السراديح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، 22-2-2018، في مدينة أريحا.

وكانت نتائج تشريح جثمان السراديح أكدت أنه قُتل برصاصة أُطلقت عليه من مسافة صفر في منطقة أسفل البطن، أدت إلى نزيف دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد "الحرقفي الأيمن"، وخرجت من الظهر.

وأوضحت هيئة الأسرى، أن عملية التشريح كشفت عن إصابة الشهيد بكسور في منطقة الحوض، وإصابته بكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.