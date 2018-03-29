أريحا: تشييع جثمان الشهيد السراديح

شيّع مئات الفلسطينيين، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان الشاب ياسين عمر السراديح، والذي استشهد بتاريخ 22 شباط/ فبراير الماضي في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أريحا الحكومي باتجاه منزل السراديح في المدينة.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد أريحا القديم، قبل مواراته الثرى في مقبرتها.

وفي 22 شباط/فبراير الماضي، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية على السراديح بـ"الضرب المبرح" في منزله بمدينة أريحا، قبل أن تعتقله وتعلن عن استشهاده بعد ساعات، بحسب بيان أصدره، في ذلك الوقت، "نادي الأسير الفلسطيني".

وأظهر تشريح جثة الشهيد الفلسطيني الشاب ياسين عمر السراديح (36 عاما) أنه استشهد متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار الاحتلال، بحسب القناة الإسرائيلية العاشرة، وذلك خلافًا لمزاعم الجيش الإسرائيلي الذي قال إن السراديح استشهد جراء استنشاقه للغاز المسيل للدموع، وتجاهل الأعير النارية التي أطلقها باتجاهه والضرب المبرح والتنكيل الذي تعرض له خلال عملية اعتقاله.

وبيّن توثيق مصور جديد وواضح لواقعة قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الشهيد ياسين السراديح في أريحا، بتاريخ 22 شباط/فبراير.

ويظهر الشريط المصور الذي نشرته منظمة "بتسيليم"، قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الشهيد من مسافة صفر، وبعد ذلك بدأوا بركله بقوة بأرجلهم وبأعقاب البنادق، بينما كان ممددا على الأرض، دون تقديم أي علاج طبي له حتى استشهاده.

وزعمت قوات الاحتلال أن السراديح قد استشهد نتيجة استنشاق الغاز المدمع، ونتيجة للضرب على صدره.