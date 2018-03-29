داخلية غزة تعرض اعترافات ضالعين في استهداف الحمد الله

عرضت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأربعاء، "اعترافات" مسجلة لعدد من الأشخاص تتهمهم بالضلوع في استهداف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قبل نحو أسبوعين.

وتضمن الفيديو الذي عرض خلال مؤتمر صحافي صورا لتنقل المنفذين ووضع العبوات وانفجار واحدة فيما لم تنفجر العبوة الثانية التي زرعت على بعد 38 مترا، وفق ما قال إياد البزم الناطق باسم الوزارة.

وعرضت "اعترافات" لأربعة اشخاص، اثنان من عائلة الحواجري، واثنان آخران من عائلة أبو خوصة وهما من أقارب أنس أبو خوصة المتهم الرئيسي في التفجير، والذي قتل في اشتباك مع قوى الأمن التابعة لحماس خلال محاولة اعتقاله، الخميس، في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشرح الموقوفون كيفية إعداد العبوات المتفجرة، وطريقة نقلها وزرعها وكذلك تفجيرها، بدون أي إشارة إلى الجهة التي ينتمون إليها أو الجهة التي تقف وراء التفجير.

وقال البزم إن داخلية حماس "أرسلت عدة تقارير للحمد الله، ولم نتلق أي رد أو تعليمات حتى اللحظة"، مؤكدا "استعدادنا لإطلاع أي جهة معنية على مسار التحقيق".

وأوضح أن عددا من المطلوبين لا تزال أجهزة الأمن تبحث عنهم.

وكان قد قتل ضابطان من عناصر الأمن خلال محاولة اعتقال أنس أبو خوصة.

ولم يصب الحمد الله حين استهدف انفجار موكبه في 13 آذار/مارس في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة.

واتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأسبوع الماضي حماس "بالوقوف وراء الاعتداء" الذي استهدف موكب الحمد الله، وقرر اتخاذ سلسلة إجراءات في القطاع.