إصابة فلسطيني دهسه مستوطن جنوب الخليل

أُصيب مواطن، مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه للدهس من قبل مستوطن، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، لــ"وفا"، بأن مستوطنا يقود دبابا "تراكتورون" دهس الشاب حسين حافظ عيسى الهريني (21 عاما) في منطقة صرورة قرب قرية التوانة ولاذ بالفرار، فيما ذكرت مصادر طبية أن الهريني أُصيب بكسر في ساقه اليمنى.

واستنكر رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي، الاعتداء على الشاب الهريني قائلا إنه يُضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها عصابة دفع الثمن ضد المواطنين العُزّل، مطالبا المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل لتوفير الحماية لسكان مسافر يطا.