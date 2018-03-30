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ترمسعيا: فلسطينيّون يُفشلون محاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضيهم

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 13:19

ترمسعيا: فلسطينيّون يُفشلون محاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضيهم
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أهالي بلدة ترمسعيا، قضاء رام الله، صباح اليوم الجمعة، من إفشال محاولة عشرات المستوطنين الاستيلاء على المزيد من أراضيهم، وفق ما قاله رئيس بلدية ترمسعيا، رسمي شحادة.

وأوضح شحادة أن عددا كبيرا من المستوطنين هاجموا المواطنين الفلسطينيين، خلال قيامهم بزراعة أراضيهم المحاذية لمستوطنتي "عاد عادي" و"شيلو" المُقامتين على أراضي البلدة.

وأشار إلى أن المستوطنين قاموا بحراثة تلك الأرض التي تُقدّر مساحتها بـ60 دونما، مما استفز أصحابها الذين خرجوا في ساعات الصباح وباشروا بحراثتها مرة أخرى وزراعتها بأشجار الزيتون، حيث هاجمهم المستوطنون بحماية من جنود لاحتلال.

وبيّن أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، وشرعوا بإخراجهم من أراضيهم، بالإضافة إلى محاولاتهم مصادرة الجرارات الزراعية، كما قاموا بخلع الأشجار التي قام الأهالي بزراعتها.

وتحدث شحادة عن المحاولات المتكررة للمستوطنين بالاستيلاء على أراضي البلدة، وما يمنع ذلك هو يقظة أبنائها ووقوفهم في وجه تلك المحاولات.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#فلسطين
#رام الله
#ترمسعيا

من عرب 48

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