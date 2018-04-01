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الاحتلال يمنع رفع الأذان 52 مرّة بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 15:02

الاحتلال يمنع رفع الأذان 52 مرّة بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لأكثر من 52 وقتا للصلاة خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية بفلسطين، يوسف ادعيس، في بيان صدر عن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد: "إن هذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد الشريف".

وذكر ادعيس أن جيش الاحتلال "يفرض إجراءات عسكرية مشددة على المداخل والطرق الرئيسية المُؤدية للمسجد، ويُواصل تدنيس باحاته، وأركانه".

وبيّن أن الجيش الإسرائيلي يُخضع المصلين لعمليات "الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، ويُواصل مضايقتها لهم".

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويسكن فيها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الحرم الإبراهيمي
#منع الأذان

من عرب 48

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