إصابة 4 فلسطينيين واعتقال أحدهم بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

أُصيب أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان بلال التميمي، لـ"وفا"، بأن ثلاثة مواطنين أُصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، نُقلوا إثرها إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مصابا رابعا.

وأضاف التميمي أن جنود الاحتلال اعتقلوا مواطنين آخرين خلال المواجهات.

من جهتها، وصفت وزارة الصحة الفلسطينية حالة المصابين الثلاثة الذين نُقلوا إلى مستشفى سلفيت بالمستقرة.

وفيما يتعلق بالمصاب الرابع، ذكرت الوزارة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها أنه أُصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، وحالته مستقرة.