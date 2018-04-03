  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حالات اختناق بقمع الاحتلال طلبة مدرسة بالخليل

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 10:13

حالات اختناق بقمع الاحتلال طلبة مدرسة بالخليل
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب عدد من طلاب مدرسة النهضة الأساسية ومواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتقيم قوات الاحتلال تقيم معسكراً بالقرب من المدرسة في حي أبو اسنينة وسط الخليل، وقام الجنود بإلقاء قنابل الغاز في محيط المدرسة وداخل ملعبها، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق تم علاجهم ميدانياً من قبل الأهالي.

وأضاف مواطنون أن مواجهات اندلعت بالقرب من المدرسة، حيث القى عدد من الاطفال الحجارة باتجاه دورية لجيش الاحتلال.

وأصيب عدد من طلبة المدرسة بحالات اختناق ظهر أمس الإثنين، بعد إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز مسيل للدموع باتجاههم.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الخليل
#مواجهات
#طلاب
#مدرسة
#الاحتلال
#حالات اختناق

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى وبرك سليمان جنوب بيت لحم
مستوطنون يقتحمون الأقصى وبرك سليمان جنوب بيت لحم

2018-04-03

استشهاد شاب بنيران الاحتلال واعتقال 11 فلسطينيا
استشهاد شاب بنيران الاحتلال واعتقال 11 فلسطينيا

2018-04-03

إصابة 4 فلسطينيين واعتقال أحدهم بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
إصابة 4 فلسطينيين واعتقال أحدهم بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

2018-04-02

الأكثر قراءة

قناص إسرائيلي استهدف الفتى أبو سبلة بالرأس

قناص إسرائيلي استهدف الفتى أبو سبلة بالرأس

2018-04-02
سيرة باراك: كشف بعض أسرار كوماندوز النخبة الإسرائيلي

سيرة باراك: كشف بعض أسرار كوماندوز النخبة الإسرائيلي

2018-04-02
خطة نتنياهو لطالبي اللجوء تربك الليكود وألمانيا وإيطاليا تنفيان

خطة نتنياهو لطالبي اللجوء تربك الليكود وألمانيا وإيطاليا تنفيان

2018-04-02
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-04-02
نتنياهو يتراجع ويجمد اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

نتنياهو يتراجع ويجمد اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

2018-04-02