حالات اختناق بقمع الاحتلال طلبة مدرسة بالخليل

أصيب عدد من طلاب مدرسة النهضة الأساسية ومواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتقيم قوات الاحتلال تقيم معسكراً بالقرب من المدرسة في حي أبو اسنينة وسط الخليل، وقام الجنود بإلقاء قنابل الغاز في محيط المدرسة وداخل ملعبها، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق تم علاجهم ميدانياً من قبل الأهالي.

وأضاف مواطنون أن مواجهات اندلعت بالقرب من المدرسة، حيث القى عدد من الاطفال الحجارة باتجاه دورية لجيش الاحتلال.

وأصيب عدد من طلبة المدرسة بحالات اختناق ظهر أمس الإثنين، بعد إلقاء قوات الاحتلال قنابل غاز مسيل للدموع باتجاههم.