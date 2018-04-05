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الاحتلال يبعد عاملا عن الأقصى 15 يوما

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 16:27

الاحتلال يبعد عاملا عن الأقصى 15 يوما
(تصوير الأوقاف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

قضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الخميس، إبعاد عاملا للنظافة عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وذلك بعد أن تم اعتقاله بعد ظهر اليوم من المسجد وللتحقيق، فيما أفرج عنه بقيود مشددة.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت أحد العاملين في المسجد الأقصى أثناء دخوله إلى المسجد.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن شرطة الاحتلال اعتقلت موظف النظافة بالمسجد الأقصى يزن عابدين أثناء دخوله من باب الأسباط إلى مكان عمله بالمسجد، حيث أفرج عنه لاحقبشروط مشددة وتقييدات وإبعاده عن الأقصى لأسبوعين.

وأوضح أن 187 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة خلال الفترة المسائية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بحراسة أمنية مشددة.

وأشار إلى أن عدد المستوطنين المقتحمين ارتفع اليوم إلى 678 مقتحمًا، فيما بلغ عددهم خلال أيام عيد "الفصح العبري" ما يقارب 2409 متطرفين.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الأوقاف
#القدس
#الأقصى
#اعتقال

من عرب 48

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