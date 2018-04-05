عصابات "تدفيع الثمن" تعتدى على ممتلكات فلسطينية في بيت حنينا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون وأعضاء عصابة "تدفيع الثمن"، فجر اليوم، الخميس، على مركبات الفلسطينيين الخاصة في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، وذلك بكتابة شعارات عنصرية وإعطاب إطارات عدد من المركبات.

وكانت عصابات "تدفيع الثمن" قد اعتدت،الليلة الماضية، على مركبات الفلسطينيين الخاصو في قرية فرعتا الواقعة بين نابلس وقلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة، حيث ثقبوا إطارات السيارات وكتبوا على حيطان وأسوار القرية عبارات عنصرية معادية.

فيما خرب مستوطنون، اليوم الخميس، النصب التذكاري للشهيد زياد أبو عين في ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله. وأفاد رئيس بلدية ترمسعيا، رسمي شحادة، بأن مستوطنين أزاحوا النصب عن مكانه 10 أمتار.

وتتعرض قرى وبلدات القدس المحتلة لانتهاكات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وهذا ليس الاعتداء الأول الذي ينفذه المستوطنون هناك، إذ سبق وأن خطوا شعارات عنصرية على مساجد وأحرقوا عددا من المركبات.

وتم توقيف خلال الشهرين الماضيين سلسلة من اعتداءات عصابات تدفيع الثمن على الممتلكات الخاصة في القرى والمدن الفلسطينية تضمنها أحداث عنف.

وقالت شرطة الاحتلال إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، علمًا بأنه لم يتم القبض على أي مشتبه به، ما يؤكد أن مسؤولي سلطة إنفاذ القانون في إسرائيل لا يعلقون أهمية على هذه الهجمات العنيفة العنصرية.