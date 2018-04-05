غزة تستعد لـ"جمعة الكاوتشوك" والداخلية تصدر تعليمات للمشاركين

أصدر جهاز الأمن الداخلي في غزة تعليمات للمواطنين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، والتي تعد خيارًا وطنيًا التف حولها الكل الفلسطيني.

وحظيت الدعوات في قطاع غزة لاستخدام الشبان الفلسطينيين الإطارات المطاطية (الكاوتشوك)، خلال مشاركتهم في الجمعة الثانية من مسيره العودة الكبرى لتشتيت قوات الاحتلال وحجب الرؤية أمام قناصيها، استجابة كبيرة على الأرض وتفاعلا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالفعل في جمع إطارات (الكاوتشوك) استعدادا لاستخدامها يوم الجمعة في مناطق المواجهات مع الاحتلال على حدود القطاع.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا فلسطينيا لافتا مع وسم " #جمعة_الكوشوك".

بدوره، حث الأمن الداخلي المشاركين على الحفاظ على سلمية الفعاليات وتجنب الاحتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع تعليمات منظمي الفعاليات.

ودعا المشاركين أيضًا إلى تجنب ارتداء الملابس المميزة، وضرورة تمويه ملامح الوجه قدر المستطاع، وتجنب التصوير واستخدام الجوالات الحديثة.

وانطلقت مسيرة العودة الكبرى الجمعة الماضية في خمس نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين، وستستمر حتى 15 أيار/ مايو المقبل، في ذكرى النكبة الفلسطينية.

ورغم سلميتها، إلا أن قوات الاحتلال قتلت 21 فلسطينيًا وأصابت أكثر من 2000 آخرين، جراء قمعها المسيرة بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في يوم الأرض الخالد.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالفعل في جمع إطارات (الكاوتشوك) استعدادا لاستخدامها يوم الجمعة في مناطق المواجهات مع الاحتلال على حدود القطاع.

وبدأت مسيرات العودة صباح الجمعة الماضية، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل التي تقمع تلك الفعاليات السلمية بالقوة مستهدفة المدنيين بدم بارد مما أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة المئات.