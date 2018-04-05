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وحدة المستعربين تعتدي على فلسطينيين في القدس

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 11:32

وحدة المستعربين تعتدي على فلسطينيين في القدس
"المستعربون" يعتقلون فلسطينيًا بالقرب من رام الله، أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اعتدت عناصر من وحدة المستعربين في قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على شابين، واعتقلت أحدهما في شارع السلطان سليمان الواقع بين بابي العامود والساهرة في القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، هاجمت وحدة المستعربين شابين فلسطينيين واعتدوا عليهما بالضرب في شارع السلطان سليمان الواقع بين بابي العامود والساهرة قرب سور القدس التاريخي، واعتقلت أحدهما بينما أصيب الثاني بحالة إغماء ما استدعى نقله إلى أحدى المستشفيات.

ويشهد وسط مدينة القدس، انتشار واسع لقوات الاحتلال، خاصة في المنطقة الممتدة من سوق وحي المُصرارة التجاري وباب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وصولاً إلى شوارع صلاح الدين والرشيد والزهراء، فضلا عن نصب حواجز مفاجئة، وأخرى حديدية على بوابات البلدة القديمة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أمير كركش، بعد أن داهمت منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.

وتجددت المواجهات مساء أمس في العيسوية، التي يحاصرها الاحتلال منذ نحو شهرين، وسط حملات اقتحام ودهم يومية.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#القدس
#وحدة المستعربين

من عرب 48

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