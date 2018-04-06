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حماس: لا يمكن الاستمرار بالمصالحة وفق طريقة عباس

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 21:14

حماس: لا يمكن الاستمرار بالمصالحة وفق طريقة عباس
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن "المصالحة الفلسطينية لم تعد قائمة"، ولا يمكن الاستمرار فيها "وفق الطريقة التي يريدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وقال مصدر مسؤول في حماس لوكالة "الأناضول": "لم تعد المصالحة قائمة فقد قتلها عباس بأفعاله".

وأضاف المصدر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "لقد قدمت حماس كل ما لديها لإنجاحها، لكن للأسف، دون أن يجد عباس من يلزمه بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأكمل:" لم يعد ممكنا استمرار المصالحة بالطريقة التي يريدها عباس، وإنما لا بد من تنفيذ اتفاق الرزمة كاملة ووفق الاتفاقيات الموقعة".

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن حركة حماس كانت قد استهجنت، يوم أمس الخميس، ما وصفته بتسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني، أو في إطار المناكفة بين الدول.

كما طالبت بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع إسرائيل، ومراجعة كل هذه السياسات والمواقف غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.

ودعت الحركة إلى ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه واستمرار سياسة المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني الذي يشكل خطراً على فلسطين والمنطقة بأسرها.

ملف خاص | يوم الأرض

#حماس
#محمود عباس
#المصالحة

من عرب 48

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