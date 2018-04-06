سائق يفقد السيطرة على حافلة طلاب قرب القدس

فقد سائق سيطرته على حافلة كان يقودها في بلدة حزما شمال القدس المحتلة ظهر اليوم، الجمعة.

وكانت الحافلة تقل مجموعة شبابية من جامعة خضوري بالضفة الغربية.

وتسبب فقدان السائق سيطرته على الحافلة إلى حالة من الخوف والقلق بين الركاب، وأدى إلى اصطدامه في حافة الطريق وألحق أضرارا مادية في الحافلة وإصابة السائق بجروح وصفت بأنها ما بين المتوسطة والطفيفة.

وقدمت طواقم الإسعاف التي وصلت للمكان العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.