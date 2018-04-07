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الميزان: انتهاكات إسرائيل ترتقي لمستوى جرائم حرب

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 11:42

الميزان: انتهاكات إسرائيل ترتقي لمستوى جرائم حرب
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ندد مركز الميزان لحقوق الإنسان، الجمعة، بانتهاكات إسرائيل الجسيمة بحق مدنيين في قطاع غزة خلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى، معتبرا أنها ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

وقال مركز الميزان، في بيان، إن ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق المدنيين انتهاكات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب، مضيفا "نستنكر استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي".

وشدد على أن غياب المساءلة والمحاسبة شجع تلك القوات على المضي قدما في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة، والعمل على إنهاء حصارها فورا.

تجدر الإشارة إلى أنه يعاني قرابة مليوني نسمة في غزة من أوضاع معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيل للقطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

ملف خاص | يوم الأرض

#مركز الميزان لحقوق الإنسان
#قطاع غزة
#جرائم حرب
#الاحتلال
#الحصار

من عرب 48

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