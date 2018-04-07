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غزة: 31 شهيدا و2850 مصابا خلال مسيرة العودة الكبرى

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 13:11

غزة: 31 شهيدا و2850 مصابا خلال مسيرة العودة الكبرى
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، أنّ حصيلة الشهداء وصلت إلى 29 شهيدا خلال ثمانية أيام من مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لا تشمل شهيدين محتجزين لدى قوات الاحتلال.

وأوضح القدرة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنّ 2850 إصابة خلفتها استهدافات قوات الاحتلال المباشرة للمتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية الفاصلة لقطاع غزة.

وأشار إلى أنه بين هذه الإصابات هناك 1296 مصابا بالرصاص الحي، والمتفجر، منها 79 إصابة بحالة الخطر.

يذكر أن هذه الإحصائية لا تشمل شهيدين احتجزت قوات الاحتلال جثمانيهما شرق قطاع غزة بعد قتلهما قرب السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال تعمدت استهداف المعتصمين السلميين بشكل مباشر من خلال القناصة المنتشرة على طول الحدود، وكانت جلّ الإصابات في الرأس والصدر والبطن؛ ما يؤكّد نية الاحتلال عن سبق إصرار وترصد إيقاع أكبر عدد من الشهداء في صفوف المتظاهرين.

ملف خاص | يوم الأرض

#أشرف القدرة
#مسيرة العودة الكبرى

من عرب 48

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