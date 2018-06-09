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اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة

تاريخ النشر: 09/06/2018 - 21:03

اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، فلسطينيا بزعم تخطي السياج الأمني شرق قطاع غزة المحاصر، حيث تم اقتياده للتحقيق لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية التي زعمت ضبط مقلاع بحوزة الشاب.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتقل فلسطيني تسلل، عبر السياح الفاصل من قطاع غزة نحو منطقة "ناحل عوز" وضبط بحوزته مقلاع، وفق قوله.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن فلسطينيا تسلل عبر السياج الأمني شرق القطاع قرب "ناحل عوز"، زاعمة العثور بحوزته على مقلاع، قبل اعتقاله عبر قوة عسكرية واقتياده للتحقيق.

وارتفعت وتيرة تسلل شبان من القطاع المحاصر من 12 عاما إلى جنوب البلاد خلال مسيرات العودة المتواصلة منذ آذار/مارس الماضي، وقال جيش الاحتلال إنه ينظر ببالغ الخطورة لهذه الحوادث، لاسيما مع وصول بعضهم إلى قواعد عسكرية إسرائيلية.

​وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن استهدافه بـ"نيران تحذيرية" لصاروخ من طائرة مسيرة مطلقي الطائرات الورقية الحارقة شمالي قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش أن طائرة بدون طيار استهدفت بـ"نيران تحذيرية" معدي تلك الطائرات، مشيرًا الى أن "الجيش ينظر بخطورة لظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة وأنه سيعمل على منع استخدامها".

وأتى إطلاق الصاروخ التحذيري بعد اندلاع ستة حرائق بالبلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة" نتيجة طائرات أو بالونات حارقة يتم إطلاقها من غزة.

 


#قطاع غزة
#السياج الأمني
#مسيرات العودة
#الاحتلال

من عرب 48

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