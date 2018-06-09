مظاهرة برام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة

تنظم مساء يوم الأحد، مظاهرة في رم الله رفضا للإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وتأتي المظاهرة بمبادرة من مجموعة من النشطاء والصحافيين والفنانين.

ودعا المبادرون لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام الله رفضا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على قطاع غزة، كما دعوا لأوسع مشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق عن الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة.

يأتي هذا الحراك، في الوقت الذي طالبت حركة فتح في قطاع غزة قبل أيام حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة بنيسان/ أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.