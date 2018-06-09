  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مظاهرة برام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة

تاريخ النشر: 09/06/2018 - 23:55

مظاهرة برام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة
(أ.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تنظم مساء يوم الأحد، مظاهرة في رم الله رفضا للإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وتأتي المظاهرة بمبادرة من مجموعة من النشطاء والصحافيين والفنانين.

ودعا المبادرون لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام الله رفضا لإجراءات السلطة الفلسطينية العقابية على قطاع غزة، كما دعوا لأوسع مشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق عن الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة.

يأتي هذا الحراك، في الوقت الذي طالبت حركة فتح في قطاع غزة قبل أيام حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد القطاع وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فرض جملة من العقوبات على قطاع غزة بنيسان/ أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

 


#رام الله
#قطاع غزة
#عقوبات
#حصار
#السلطة الفلسطينية
#عباس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقالات وحظر إقامة إفطار رمضاني للصحافيين بالقدس
اعتقالات وحظر إقامة إفطار رمضاني للصحافيين بالقدس

2018-06-09

اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة
اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة

2018-06-09

مهجرو اليرموك يطالبون الأمم المتحدة بنقلهم لفلسطين
مهجرو اليرموك يطالبون الأمم المتحدة بنقلهم لفلسطين

2018-06-09

الأكثر قراءة

"مليونية القدس" بغزّة: 4 شهداء بينهم طفل وأكثر من 600 مُصاب

2018-06-08
يافا: جرائم قتل 4 نساء وشابين في شهرين

يافا: جرائم قتل 4 نساء وشابين في شهرين

2018-06-08
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

2018-06-08
إشكالية صياغة كوشنر: أزمة سعودية - أردنية حول

إشكالية صياغة كوشنر: أزمة سعودية - أردنية حول "صفقة القرن"

2018-06-08

"غزة حتى العودة": تظاهرة فنية في حيفا

2018-06-08