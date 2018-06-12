  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شهادات جديدة لأسرى تعرّضوا لتنكيل الاحتلال أثناء اعتقالهم

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 21:42

شهادات جديدة لأسرى تعرّضوا لتنكيل الاحتلال أثناء اعتقالهم
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رصد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، شهادات جديدة لأسرى ومعتقلين فلسطينيين يروونَ فيها ما تعرضوا له من ظروف اعتقال من جنود الاحتلال والمحققين.

وقال المعتقل إيهاب كباجة (18 عامًا) إنه اعتقل من منزله بالقدس؛ حيث انهال عليه الجنود بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده، ثم اقتيد لمركز توقيف المسكوبية غرب المدينة المحتلة للتحقيق معه.

وأضاف أنه خلال استجوابه لم يسلم من التهديد باعتقال والديه، وإهانته وشتمه؛ بهدف الضغط عليه لانتزاع اعترافات منه، لافتا إلى أنه بقي محتجزا في "المسكوبية" لمدة 14 يومًا، ثم نقل لسجن "مجدو".

وذكرت الهيئة الحقوقية أن جيش الاحتلال نكّل بالأسير علي زيدان (19 عامًا) من بلدة دير استيا قضاء سلفيت، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه وضربه بـ"عنف" خلال اقتياده بالجيب العسكري إلى سجن "مجدو".

واشتكى الطفل أيهم عدوي (14 عامًا) من مخيم العروب قضاء مدينة الخليل، والمحتجز في سجن "عوفر"، من ظروف التحقيق الصعبة التي تعرض لها خلال وجوده في مركز توقيف "عتصيون".

وأوضح أنه لم يتوقف المحققون عن ضربه على رأسه وصفعه وشتمه وتهديده باعتقال ذويه في حال لم يعترف بالتهم الموجهة ضده.

من جهة ثانية، أفادت الهيئة بأن لجنة الإفراجات المبكرة بسجن النقب قررت عقد جلسة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للنظر في طلبها المقدم للإفراج عن الأسير المريض بالسرطان رجائي عبد القادر، بسبب تفاقم حالته الصحية.

وصرّح المحامي يوسف نصاصرة، بأن الأسير عبد القادر محكوم بالسجن 45 شهرًا، وتبين إصابته بمرض السرطان بالكبد والرئة، وأن عليه أخذ 14 جلسة علاج بالكيماوي.

ونبّه إلى أن الأسير لديه آلام في الصدر، ويصاب بحالة دوخة وألم في الكبد، وأنه لا يستطيع النوم سوى 3 ساعات من شدة الألم.

وبيّن الأسير عبد القادر أنه فقد من وزنه 6 كيلوغرامات، واشتكى من سوء المعاملة خلال عملية النقل في سيارة "البوسطة"، حيث لم ينقل في سيارة خاصة، ولم يقدم له الماء خلال النقل.

يُشار إلى أن أكثر من 6 آلاف أسير محتجزون في سجون الاحتلال منهم 350 طفلًا، و450 معتقلا إداريًّا، إضافة إلى أكثر من 1000 حالة مرضية بحاجة لرعاية صحية لا تتوفر في سجون الاحتلال.

 


#احتلال
#أسرى فلسطينيون
#شهادات الأسرى
#سجون الاحتلال
#أسرى مرضى

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تظاهرة في رام الله تُطالب بوقف العقوبات المفروضة على غزة
تظاهرة في رام الله تُطالب بوقف العقوبات المفروضة على غزة

2018-06-12

تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة
تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

2018-06-12

300 شخصية دولية: تهجير خان الأحمر جريمة حرب
300 شخصية دولية: تهجير خان الأحمر جريمة حرب

2018-06-12

الأكثر قراءة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

اعتقال فلسطيني من جنين بشبهة تنفيذ عملية طعن بالعفولة

2018-06-11
حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات الثلاثاء والأربعاء

حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات الثلاثاء والأربعاء

2018-06-11
السيسي يُحلّف رئيس وزراء أثيوبيا... وتفاعل ساخر من مغرّدين

السيسي يُحلّف رئيس وزراء أثيوبيا... وتفاعل ساخر من مغرّدين

2018-06-11
تقديرات استخبارية إسرائيلية: أضرار إيران الاقتصادية تفوق المتوقع

تقديرات استخبارية إسرائيلية: أضرار إيران الاقتصادية تفوق المتوقع

2018-06-11
تفجيرات بسيناء ومحاكمة 28 شخصا بزعم محاولة إسقاط النظام

تفجيرات بسيناء ومحاكمة 28 شخصا بزعم محاولة إسقاط النظام

2018-06-11