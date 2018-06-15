الاحتلال يستنفر والغزيون مستمرون بمسيرات العودة

أطلق الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، الجمعة، النار تجاه نقطة رصد للمقاومة مقابل منطقة البرج الأحمر شرقي محافظة رفح في قطاع غزة المحاصر، دون وقوع إصابات.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها على طول السياج الحدودي العازل مع قطاع غزة تحسبًا لفعاليات مسيرة العودة الكبرى التي ستنطلق ظهر اليوم.

ويشارك في مسيرات العودة الكبرى، اليوم، الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، أكثر من 2000 غزّي، فيما تستعد وحدة الطائرات الورقية، للإطلاق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة من كافة مناطق القطاع باتجاه السياج الأمني.

وحاولت السلطات الإسرائيلية ترهيب الفلسطينيين ومنعهم من المشاركة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، وألقت المروحيات مناشير على مخيمات العودة ونقاط التجمع تحذرهم فيها من المشاركة في المظاهرة والاقتراب من السياج الحدودي العازل.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خليل الحية، أن "الشعب الفلسطيني، ماضٍ في مسيرات العودة حتى كسر الحصار، والعودة إلى أرضنا وقدسنا".

وحمّل الحية خلال خطبة عيد الفطر من مخيم العودة ملكة، شرق مدينة غزة، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار الحصار، وقال إن "شعبنا اليوم يقف في صعيد واحد ليؤكد أنه متشبث بأرضه ودينه وتمسكه بفلسطين بمسيرات العودة وكسر الحصار".

وشدد على أن شعبنا مصمم على العودة وكسر الحصار، والوقوف سدًا منيعًا أمام "كل محاولات التصفية والتركيع والتوطين أو الوطن البديل؛ لكن هذا يحتاج للمزيد من الوحدة فإن سبيلنا للوصول إلى القدس يجب أن نكون موحدين".

وأضاف "الحصار المفروض علينا هدفه أن تنفضّوا عن فلسطين والقدس ومقاومتكم، وأن يتمدد الاحتلال في ربوع المنطقة هنا وهناك؛ لكن بصمودكم وثباتكم رددتم السهام على مطلقيها".

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس، الخميس، موقعًا زعمت أنه تابع لوحدة الطائرات الورقية الحارقة جنوبي قطاع غزة المحاصر.

فيما أطلقت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر أمس، صاروخًا على مجموعة من الشبان كانوا يحضرون بالونات وطائرات ورقية شرق خيام مسيرة العودة على حدود البريج.

وأعلنت وحدة الطائرات الورقية، أمس الخميس، أنها ستُطلق آلاف البالونات والطائرات الورقية الحارقة، أوَّل أيام عيد الفطر تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت وحدة الطائرات الورقية، خلال مؤتمر صحافي، إنها ستُطلق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة صبيحة يوم العيد من كافة مناطق القطاع باتجاه السياج الأمني.

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، مني بخسائر كبيرة جرّاء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة، بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتُعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع؛ لإحداث خسائر مادية للاحتلال، ردًا على قمع قوات الاحتلال للمشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من آذار الماضي.