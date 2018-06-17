الضفّة المُحتلّة: الاحتلال يعتقل شابا و3 أطفال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا وطفلين من مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية في المخيم رائد صافي، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت ثلاثة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل كلا من؛ رائد البياري (18 عاما)، وقصي بركات (15 عاما)، وسلطان العموري (15 عاما).

وذكر صافي أن جنود الاحتلال سلموا المواطن سائد المصري تبليغا لنجله لمراجعة مخابراتهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم عقب اقتحامه، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال، طفلا من قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل طارق نبيل علي (14 عاما) من منزل ذويه، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.