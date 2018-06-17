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حماس تعرب عن "ارتياحها" لتقرير هيومن رايتس ووتش

تاريخ النشر: 17/06/2018 - 23:29

حماس تعرب عن "ارتياحها" لتقرير هيومن رايتس ووتش
من المعاناة المستمرة في القطاع (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعربت حركة حماس عن تلقّيها بـ"ارتياح كبير وتقدير عالٍ" ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بخصوص انتهاكات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، والمطالبة بحماية الفلسطينيين، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن الحركة، اليوم، الأحد، وصلت موقع "عرب 48" نسخة منه.

وقالت الحركة "إن ما جاء في التقرير دليل جديد على صحّة الرواية الفلسطينية، وكشف زيف مبررات الاحتلال، علمًا بأن كل ما كشفه التقرير يعكس جزءًا من حقيقة المعاناة والظلم الواقع على الفلسطينيين من خلال الحصار الظالم المفروض على غزة وسكانها منذ اثني عشر عامًا، وما زالت المعاناة متواصلة ومتصاعدة حتى اللحظة كشكل فاضح من أشكال العنف الإسرائيلي الذي يهدد الحياة والحقوق الفلسطينية عبر سلسلة طويلة من عمليات القتل والقنص والتجويع والحصار التي تشكل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وطالبت حماس "المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة بتبني هذا التقرير وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه غزة وشعبها القابع تحت الاحتلال منذ خمسة عقود، وحصار ظالم منذ أكثر من 12 عامًا، وتدعوها إلى العمل الجاد والفاعل لمساءلة ومحاسبة إسرائيل وقيادتها على الانتهاكات الجسيمة والخطيرة بحق أبناء شعبنا، والعمل بقوة على إنهاء حصار قطاع غزة فورًا وبدون شروط".

وكانت مُنظّمة "هيومن رايتس ووتش"، قد دعت، الأربعاء الماضي، المدعيةَ العامّةَ للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسميّ، يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضدّ الفلسطينيين، والجرائم التي قد ترتقي لجرائم حرب، نظرًا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة.

وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بإصدار الموافقة اللازمة الخاصة بالعلاج الطبي للمرضى في قطاع غزة فورًا.

وأكدت المنظمة في بيان، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بدعم مصري، فضلًا عن النزاعات حول التمويل بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس؛ يتسبَّبان في صعوبة عمل المنشآت الطبية بسبب النقص الحاد في الكهرباء والأدوية الأساسية، والمعدات والأدوات الطبية.

وذكر البيان أن أطباء في غزة "عاجزون عن توفير العلاج اللازم للعديد من الجرحى".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حماس
#هيومن رايتس ووتش
#قطاع غزة
#السلطة الفلسطينية

من عرب 48

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