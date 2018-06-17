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طائرة إسرائيلية تقصف مركبة فارغة شرق غزة

تاريخ النشر: 17/06/2018 - 08:19

طائرة إسرائيلية تقصف مركبة فارغة شرق غزة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مركبةً فارغة متوقفة قبالة مسجد شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

وأفادت "وفا"، بأن طائرةً إسرائيلية دون طيار؛ أطلقت صاروخا واحدا على مركبة متوقفة أمام أحد المساجد شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها بالكامل، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين بالمكان.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشورٍ كتبه في صفحته بفيسبوك؛ أن طائرة عسكرية استهدفت سيارةَ "أحد مسؤولي" خلايا الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في قطاع غزة.

وادعى أن الغارة جاءت "ردًّا على تواصل إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المشتعلة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وهدد أدرعي بالمزيد من العدوان على غزة، مُحمِّلا حركة حماس "مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه"، وفق قوله.

ومساء أمس، أصيب شابان بجروح، في قصف نفذته طائرة استطلاع إسرائيلية، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

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#طائرة إسرائيلية
#الاحتلال
#غزة

من عرب 48

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