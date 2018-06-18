توتر بالأقصى والاحتلال يعتقل رئيس شعبة الحراس بالمسجد

شهدت ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الإثنين، حالة من التوتر بظل اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد تحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال التي أقدمت على اعتقال رئيس شعبة الحراس بالمسجد عبد الله أبو طالب بالقوة وعنف شديد وتوتر الوضع عند منطقة باب الرحمة بالمسجد.

وحسب دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، فإن 56 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بساعات الصباح، فيما أفرجت قوات الاحتلال عن عبد الله أبو طالب، رئيس شعبة الحراسة في المسجد بعد اعتقاله من منطقة باب الرحمة، صباح اليوم.

واستأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها لساحات الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة، بحراسة مشددة.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين شرعوا بتنفيذ جولات استفزازية بساحات المسجدة، وكان قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس يورام ليفي اقتحم أمس الأحد الأقصى، وأجرى جولة في منطقة باب الرحمة، برفقة عدد من ضباط شرطة الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال رئيس شعبة الحراسة في الأقصى عبد الله أبو طالب، بالقوة، من جهة باب الرحمة، واقتادته إلى مركز توقيف وتحقيق تابع لها في القدس القديمة، وسط توتر شديد يسود المسجد.

يشار إلى أن آلاف المصلين المعتكفين في الأقصى خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان نفذوا حملة ضخمة في منطقة باب الرحمة داخل الأقصى، بعد أكثر من 20 عاما من منع الاحتلال إجراء أي عمليات تنظيف فيها.