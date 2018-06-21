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مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة على الفلسطينيين

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 12:24

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة على الفلسطينيين
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة التي واصلت ملاحقة الفلسطينيين والتضييق عليهم وفرض إجراءات مشددة على دخولهم لساحات الحرم.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية، بالإضافة إلى التضييق على عمل الحراس ومنعهم من الاقتراب من المستوطنين خلال الاقتحام.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وحسب مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، فإن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 81 متطرفًا للمسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية.

وأوضح أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية في باحاته، وتحديدًا في المنطقة الشرقية منه.

كما تصعد سلطات الاحتلال من إجراءاتها ضد المصلين وموظفي الأوقاف عبر ملاحقتهم واعتقالهم والتحقيق معهم، وكذلك إبعادهم عن الأقصى، فضلًا عن تهديد بعضهم بسحب الإقامات إذا استمروا في دفاعهم عن المسجد وتصديهم لاقتحامات المتطرفين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما حين تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

 

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#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحام
#الاحتلال

من عرب 48

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