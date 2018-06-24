3 إصابات في قصف للاحتلال شرق مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابة 3 فلسطينيين بجر,ح مختلفة جراء استهداف طائرة استطلاع تابعة للاحتلال الإسرائيلي لشرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرة الاحتلال المسيرة بصاروخ دراجة نارية قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها كانت تقل أشخاصًا من وحدة إطلاق الطائرات والورقية والبالونات الحارقة، أصيب على إثرها 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأعلن الاحتلال استهداغه لـ"عربة" استخدمت لنقل البالونات والطائرات الورقية الحارقة شرق مدينة غزة، وأفادت اوزارة الصحة الفلسطينية لاححقًا إصابة 3 أشخاص جراء القصف.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفت مجموعة من المواطنين بصاروخ قرب منطقة ملكة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وأكدت المصادر، نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى الشفاء غرب المدينة، أن ثلاثة جرحى وصلوا إلى المستشفى وحالتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة.

وقصفت طائرة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، موقع مراقبة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد المصادر بأن "طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه موقع مراقبة تابع لحماس، شرقي مخيم البريج وسط القطاع". ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إصابات جراء القصف.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الفلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي شرق قطاع غزة، بشكل يومي.

هذا اندلعت حرائق جديدة، اليوم الأحد، في أحراش ومزارع في المنطقة التي تحيط بالقطاع المحاصر، بفعل الطائرات والبالونات الحارقة، في اليوم الثالث لنشر جيش الاحتلال منظومة "كهروضوئية"، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، باندلاع مايزيد عن 30 حريقًا، منذ ساعات الصباح في محيط البلدات اليهودية بمنطقة ما يعرف إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اندلاع حرائق في كل من "نتيفوت ونيريم وزيكيم ومفلاسيم وكفار عزة وبئيري"، على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. كما اندلع حريق في كيبوتس "دوروت"، على بعد كيلومترات شرق مستوطنة سديروت بفعل بالون حارق أطلق من شمال قطاع غزة.

ونشر الاحتلال الإسرائيلي، الحمعة الماضي، منظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات الحارقة واستهدافها بأشعة ليزر ذات كثافة عالية ما يؤدي لاحتراقهما.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.