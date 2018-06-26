الاحتلال يستهدف مواطنين بصاروخين من طائرة مسيرة شرق مدينة غزة

استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة.

وأفاد المصادر الفلسطينية بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من الشريط الحدودي شرق المدينة.

وأشار المصادر إلى عدم وجود إصابات حتى اللحظة، فيما تجوب طائرات استطلاع الاحتلال الأجواء على ارتفاعات منخفضة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه استهدف مركبة استخدمها ناشطون فلسطينيون من مطلقي البالونات والطائرات الورقية الحارقة باتجاه المنطقة المحيطة بالقطاع المحاصر.

وتتعمد طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية استهداف المواطنين، الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.