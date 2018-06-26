نابلس: الاحتلال يحتجز مئات المواطنين عند حاجزٍ طيّار

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بين حاجزين طياريْن، مئات المواطنين عند مفترق بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجزين العسكرين المقامين بين قريتي برقة وسبسطية، احتجزت بينهما عشرات المركبات، ومنعت جميع المركبات من المرور، واحتجزت إحدى السيارات على أحد الحاجزين.

وشهدت محافظة نابلس ليلة مليئة بتجاوزات الاحتلال، امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، إذ أصيب شاب بالرصاص الحي، إضافة إلى 17 إصابة بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إنها نقلت شابا مصابا بالرصاص الحي للمشفى، وتعاملات مع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق.

واندلعت المواجهات عقب اقتحم عشرات المستوطنين، عند منتصف الليل، قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أدوا صلوات تلمودية تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

واقتحمت قوة من الجنود المشاة حي الضاحية شرقي المدينة، قادمة من النقطة العسكرية في جبل الطور، واندلعت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان، كما اقتحمت عدة جيبات المدينة من حاجز بيت فوريك.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط قبر يوسف، ودارت مواجهات تركزت في شارع عمان وشارع القدس وعند مدخل مخيم بلاطة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز بكثافة.

وفي ساعات الفجر الأولى، وصلت حافلات ومركبات تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف، ترافقهم دوريات الاحتلال لحمايتهم، وقاموا بأداء طقوسهم الدينية التلمودية في أجواء احتفالية صاخبة.