السفير القطري يصل غزة لتفقد مشاريع إعمار القطاع

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي فجر اليوم الأربعاء، إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/إيرز، وذلك بغرض الاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة.

ومن المقرر أن يمكث العمادي في القطاع عدة أيام لمتابعة المشاريع القطرية التي تشرف عليها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بغزة.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلن العمادي عن تقدم دولة قطر منحة إغاثية عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والإسكان بقطاع غزة بقيمة 13.7 مليون دولار.

كما أعلنت قطر عن توقيع رزمة عقود مشاريع جديدة في قطاع غزة، بقيمة 5 مليون دولار، وذلك ضمن جهودها في إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.

ويجري العمادي زيارات بشكل دوري لقطاع غزة؛ كرئيسٍ للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وذلك لتفقد مشاريعها ومتابعة سير العمل في مكتبها بغزة، وفق اللجنة.

وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع لصالح إقامة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والإسكان في القطاع، بالإضافة لمشاريع إعمار وإغاثة، وذلك ضمن منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لإعادة إعمار غزة، والبالغ قيمتها 407 مليون دولار، بالإضافة إلى منح أخرى.