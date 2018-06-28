السلطات المصرية تغلق معبر رفح حتى الإثنين المقبل

أعلنت إدارة معبر رفح أن السلطات المصرية قررت إغلاق المعبر لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم غد الجمعة، حتى الإثنين المقبل.

وقالت إدارة المعبر: "السلطات المصرية أبلغتنا بإغلاقه لمدة ثلاثة أيام وإعادة فتحه الإثنين؛ دون توضيح الأسباب".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت مسبقا أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الجمعة 29 حزيران/ يونيو 2018، سيكون للحافلات (الثانية والثالثة والرابعة) من الكشف المعلن أمس الأربعاء، إلا أن الأمر ألغي لإغلاق المعبر من قبل مصر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح المصري منذ أكثر من شهر، وقالت إنها ستبقيه مفتوحًا أمام الحالات الإنسانية حتى عيد الأضحى المقبل، أواخر آب/ أغسطس.

وفي 18 أيار/مايو الماضي، أعلنت القاهرة فتح المعبر طيلة أيام شهر رمضان، قبل أن تعلن تمديده لاحقًا.

ومنذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة، بعد تسلمها من حركة "حماس"، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

ويربط رفح القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.