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قصفٌ إسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 23:35

قصفٌ إسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أرضا فارغة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" بأنّ طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت أرضا فارغة على بعد أمتار من مجموعة مُطلقي بالونات حارقة شرق مدينة غزة، وأوضح أنه لا إصابات جراء القصف.

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات استهداف بالطائرات دون طيار لمطلقي البالونات الحارقة، في حين تجرى بين الفينة والأخرى جولات تصعيد بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابقٍ من اليوم الخميس، استشهد الفتى عبد الفتاح أبو عزوم (17 عامًا) متأثرا بجراحه جراء القصف الذي نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شرق رفح.

ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، شاب (26عامًا) مصاب بشظايا في الكتف، وفتى (17عاما) بشظايا في الرأس ووصفت حالته بالحرجة جدا، وفق الطواقم الطبية، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهما قرب السياج الأمني بمحيط بوابة "المطبق" شرقي رفح.

ولفت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن المصابين وصلا مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار بالمدينة، وجرى تحويل أحدهما للمستشفى الأوروبي بخانيونس لخطورة حالته.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع عن استشهاد الفتى أبو عزوم متأثرا بجروح أصيب بها في رأسه.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف أبو عزوم مع أحد رفاقه قرب مخيم العودة ما أدى إلى إصابتهما بجراح خطيرة استشهد على إثرها أبو عزوم.

ويرتفع عدد شهداء مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من آذار /مارس الماضي إلى 132 وأكثر من 15 ألف إصابة.

 

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#الاحتلال
#غزة
#إسرائيل

من عرب 48

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