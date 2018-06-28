مستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات عنصرية بعوريف

أعطب مستوطنون فجر اليوم الخميس، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في بلدة "عوريف" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على أراضي جنوب نابلس، تسللوا تحت جنح الظلام إلى المنطقة الشمالية ببلدة عوريف، وأعطبوا إطارات عدة مركبات.

ومن بين المركبات التي تم إعطاب إطاراتها، مركبتان تعودان للمواطن غالب رضوان أحمد عامر ونجله محمود، كما خطّ المستوطنون شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران منزلهم وعلى بركس زراعي مجاور.

وفي ذات السياق، اقتحم مستوطنون متطرفون قبل منتصف الليل أطراف قرية دير جرير شرق رام الله وقطعوا عددا من أشجار الزيتون تعود ملكيتها لأهالي القرية، كما أشعلوا النار في الأراضي الزراعية في منطقة "المشرفة" التابعة لأراضي القرية.