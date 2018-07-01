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أهالي الأسرى يتعرضون لمضايقات الاحتلال على حاجز نعلين

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 17:42

أهالي الأسرى يتعرضون لمضايقات الاحتلال على حاجز نعلين
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

تعرض ذوو الأسرى، اليوم، الأحد، إلى مضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عبورهم من حاجز نعلين العسكري، تضمنها التعمد بتأخير انطلاق الحافلات لساعات، وإرجاع عدد من عائلات الأسرى وحرمانهم من الزيارة

وأدان نادي الأسير ما وصفع بـ"الإجراءات المُذلة التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق ذوي الأسرى خلال عبورهم الحاجز العسكري".

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أن "عائلات الأسرى في السابق كانوا يمرون للزيارة من خلال حاجز بيت سيرا العسكري، وحديثًا جرى نقل مرور عائلات الأسرى عبر حاجز نعلين".

وتابع أنه "وفقا لعدد من الشهادات الخاصة لعائلات الأسرى من النساء والرجال والأطفال، فقد تعرضوا للتفتيش بواسطة جهاز يخدش خصوصيتهم، إضافة إلى التعمد بتأخير انطلاق الحافلات لساعات، وإرجاع عدد من عائلات الأسرى وحرمانهم من الزيارة".

وأكد نادي الأسير أنه تواصل مع الصليب الأحمر الدولي الذي أبدى انزعاجه من هذه الإجراءات ووعد بالتقييم.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسات وإجراءات متعمدة لإذلال عائلات الأسرى خلال الزيارة، عدا عن حرمان المئات من العائلات من الزيارة.

 

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#الاحتلال الإسرائيلي
#حاجز نعلين
#مضايقات الاحتلال

من عرب 48

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