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شهيد وجرحى منهم بحالة حرجة في إطلاق نار للاحتلال بغزة

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 16:10

شهيد وجرحى منهم بحالة حرجة في إطلاق نار للاحتلال بغزة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد شابان وأصيب آخران بجراح متفاوتة عصر اليوم الإثنين، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عندما تواجدوا بالقرب من رفح.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية بغزة، فقد حاصرت قوات الاحتلال أربعة من الشبان شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت النار عليهم، حيث تواردت أنباء عن إصابات، فيما أعلن عن استشهاد شاب آخر متأثرا بجراحه.

واستشهد شاب برصاص الاحتلال بعد اقتحام 4 شبان للسياج الأمني وقيامهم بحرق خيمة للقناصة شرق رفح.

بالمقابل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي أطلق النار على خلية تتكون من أربعة فلسطينيين بزعم اجتيازها الحدود واغتيال أحدهم وإصابة آخرين، فيما رجحت معلومات إقدام جنود الاحتلال على اعتقال بعض الشبان مما تم محاصرتهم وإصابتهم.

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#رفح
#شهيد
#قطاع غزة
#الاحتلال

من عرب 48

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